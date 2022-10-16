Галактионов: «Очень важно показать грамотную достойную игру и дать бой чемпиону»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Как команда подходила к игре с «Зенитом»? Чемпион приехал в Нижний Новгород.

- Понятно, что очень статусный соперник, чемпион страны, мы играем дома, нам очень важно правильно отреагировать на последние результаты, нам очень важно показать грамотную достойную игру и дать бой чемпиону.

- В старте Николай Калинский. Насколько его присутствие на поле станет подспорьем для того, чтобы дать бой «Зениту»?

- Безусловно, Николай - системообразующий игрок нашей команды, он пропустил большое количество времени из-за травмы, сегодня он в строю, он готов играть и приносить пользу команде.