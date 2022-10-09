Зачем прикрываться сборной России, чтобы дать Малкому и Клаудиньо паспорта

Малкому и Клаудиньо могут дать паспорта России, из-за чего пошли слухи об усилении сборной России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об абсурдности этой мысли.

Осенью активно пошли слухи, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российские паспорта, и что они оба будут играть за сборную нашей страны. Кто-то всерьёз начал рассуждать о том, как они усилят национальную команду. Честно говоря, это всё звучит и смешно, и дико. Причём с любой стороны.

Прежде всего непонятно, зачем сейчас вообще сборной России нужно натурализовать каких-то иностранцев. Как говорится, ау!!! Национальная команда за весь год сыграла один товарищеский матч – с Кыргызстаном. И тот неофициальный, с точки зрения ФИФА, который не пошёл в рейтинг. Скоро сыграем ещё с Ираном и, возможно, с Боснией. Даже если они будут официальными, это всё равно не тот уровень, чтобы думать об усилении сборной.

Сборная России не сыграет на чемпионате Европы-2024, так что просто непонятно, зачем вообще думать об Малкоме и Клаудиньо. До чемпионата мира-2026 ещё слишком далеко, да и кто знает, что будет к тому моменту. Кроме того, вообще-то это странный посыл российским футболистам, у которых есть вариант выступать за другие сборные. То есть Александр Коваленко, который может играть за Армению, теперь рискует получить себе конкурента в лице Клаудиньо. Да и вообще сейчас, когда нашему футболу приходится делать ставку на своих воспитанников, странно педалировать историю натурализации.

Помимо просто вопроса разумности, есть ещё тема регламента. По регламенту ФИФА, чтобы получить право играть за сборную, надо не просто получить паспорта, но и прожить в стране 5 лет. Малком выступает за «Зенит» чуть более 3 лет, Клаудиньо – лишь второй сезон. То есть по регламенту ФИФА они в принципе не могут пока выступать в официальных матчах. Получается, Клаудиньо за Россию сможет дебютировать только в финальной части чемпионата мира!

Конечно, Россия может устроить свои матчи сборных вне регламента ФИФА, проводить товарищеские матчи с Абхазией. Однако если обсуждать что-то всерьёз, то пока Малком и Клаудиньо от сборной России слишком далеки, чтобы говорить об этом.

Пока это похоже на какой-то пиар-ход для внутреннего потребления, для лиц, которые не интересуются футболом. Всегда же можно рассказать, что два бразильца, один из которых играл за «Барселону» с Месси, так полюбили Россию, что даже получили наши паспорта, чтобы биться за нашу команду. Однако с футбольной точки всё это выглядит каким-то бредом.

Наверное, для внутренних вопросов, которые к футболу не имеют отношения, Малкому и Клаудиньо российские паспорта не помешают. Возможно, если смотреть на какую-то очень далёкую перспективу с оптимизмом, то они и могут помочь нашей сборной. Однако вот прямо сейчас всерьёз обсуждать эту тему выглядит безумием. Пока сборной России Малком и Клаудиньо не нужны. Уж лучше играть своими молодыми и неопытными, чем привлекать для товарищеских матчей бразильцев.

Роман Андреев