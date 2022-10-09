Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зачем прикрываться сборной России, чтобы дать Малкому и Клаудиньо паспорта

09 Октября 2022 • 09:08 Комментировать (1)
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Малкому и Клаудиньо могут дать паспорта России, из-за чего пошли слухи об усилении сборной России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об абсурдности этой мысли.

Осенью активно пошли слухи, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российские паспорта, и что они оба будут играть за сборную нашей страны. Кто-то всерьёз начал рассуждать о том, как они усилят национальную команду. Честно говоря, это всё звучит и смешно, и дико. Причём с любой стороны.

Прежде всего непонятно, зачем сейчас вообще сборной России нужно натурализовать каких-то иностранцев. Как говорится, ау!!! Национальная команда за весь год сыграла один товарищеский матч – с Кыргызстаном. И тот неофициальный, с точки зрения ФИФА, который не пошёл в рейтинг. Скоро сыграем ещё с Ираном и, возможно, с Боснией. Даже если они будут официальными, это всё равно не тот уровень, чтобы думать об усилении сборной.

Сборная России не сыграет на чемпионате Европы-2024, так что просто непонятно, зачем вообще думать об Малкоме и Клаудиньо. До чемпионата мира-2026 ещё слишком далеко, да и кто знает, что будет к тому моменту. Кроме того, вообще-то это странный посыл российским футболистам, у которых есть вариант выступать за другие сборные. То есть Александр Коваленко, который может играть за Армению, теперь рискует получить себе конкурента в лице Клаудиньо. Да и вообще сейчас, когда нашему футболу приходится делать ставку на своих воспитанников, странно педалировать историю натурализации.

Помимо просто вопроса разумности, есть ещё тема регламента. По регламенту ФИФА, чтобы получить право играть за сборную, надо не просто получить паспорта, но и прожить в стране 5 лет. Малком выступает за «Зенит» чуть более 3 лет, Клаудиньо – лишь второй сезон. То есть по регламенту ФИФА они в принципе не могут пока выступать в официальных матчах. Получается, Клаудиньо за Россию сможет дебютировать только в финальной части чемпионата мира!

Конечно, Россия может устроить свои матчи сборных вне регламента ФИФА, проводить товарищеские матчи с Абхазией. Однако если обсуждать что-то всерьёз, то пока Малком и Клаудиньо от сборной России слишком далеки, чтобы говорить об этом.

Пока это похоже на какой-то пиар-ход для внутреннего потребления, для лиц, которые не интересуются футболом. Всегда же можно рассказать, что два бразильца, один из которых играл за «Барселону» с Месси, так полюбили Россию, что даже получили наши паспорта, чтобы биться за нашу команду. Однако с футбольной точки всё это выглядит каким-то бредом.

Наверное, для внутренних вопросов, которые к футболу не имеют отношения, Малкому и Клаудиньо российские паспорта не помешают. Возможно, если смотреть на какую-то очень далёкую перспективу с оптимизмом, то они и могут помочь нашей сборной. Однако вот прямо сейчас всерьёз обсуждать эту тему выглядит безумием. Пока сборной России Малком и Клаудиньо не нужны. Уж лучше играть своими молодыми и неопытными, чем привлекать для товарищеских матчей бразильцев.

Роман Андреев

Кто нужен сборной России больше?
Клаудиньо Малком Доморощенная молодёжь
РезультатыАрхив
Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Клаудиньо Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
блок
09 Октября 2022 в 10:34
Я лично против! Нужно готовить и заботиться о наших русских ребятах , а не собирать со всего Мира неподошедших!!!
Во власти как будто вредители нашему народу засели...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.10.22 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.55 4.50 5.80
Видео
09.10.22 в 16:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
09.10.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Пари НН Пари НН
2.75 3.35 2.65
Видео
09.10.22 в 19:00
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
2.22 3.85 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
10:41 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Локомотив» берёт ноунеймов и назначает главными тренерами»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роша отлично чувствует себя в Москве»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Кобелев объяснил, что нужно «Динамо» для улучшения результатов
10:10 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Крыльями Советов»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Маричаль не планирует получать российское гражданство
10:01 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Чорлука - об увольнении Цорна и Циннбауэра: «Опоздали с решением на полгода»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о «Спартаке»: «Сейчас команда набирает очки исключительно в матчах с более слабыми соперниками» 1
09:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Сёмин может вытянуть «Локомотив» из этого болота»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Едвай — о Сёмине: «Не знаю, кто это»
09:04 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о возвращении Сёмина в «Локомотив»: «Хуже точно не будет»
08:49 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Нобоа прокомментировал разгром «Локомотива»
08:18 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Факела»: «Было желание победить «Зенит»
07:52 · Россия. Премьер-лига
Точилин - о 4:0: «Сочи» мог победить «Локомотив» крупнее»
Все новости
Рекомендуем