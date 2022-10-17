Сергеев — о победе над «Пари НН»: «Хорошо, что набрали эти три очка»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:0).

«Думаю, на поле было полное доминирование «Зенита», заслуженно забили свои голы. «Пари НН» в свою очередь огрызался в основном контратаками. Хорошо, что набрали эти три очка», — заявил Сергеев «Матч ТВ».

Нападающий добавил, что для команды было важно одержать победу над нижегородским клубом, потому что «Зенит» оступился в прошлом туре с «Факелом».

В этом сезоне на счету 27-летнего Сергеева пять забитых мячей и пять результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров.

«Сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, набрав 33 очка.