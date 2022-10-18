Генеральный директор «Зенита»: «Уверен, что Бакаев себя еще проявит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о перспективах Зелимхана Бакаева на фоне слабой статистики новичка клуба.

«В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов вне зависимости от того, какая статистика была до этого. Так что я уверен, что Зелимхан себя еще проявит», — заявил функционер петербургского клуба в интервью ТАСС.

В текущей кампании Бакаев сыграл в 15 поединках в футболке «Зенита» в рамках всех состязаний, редко выходя в основном составе. На счету бывшего игрока «Спартака» один забитый мяч при двух ассистах.

