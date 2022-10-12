Ледяхов назвал команды, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о конкуренции в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По мнению эксперта, «Спартак» и ЦСКА способны навязать борьбу главному фавориту сезона «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Если сравнивать этот «Спартак» с прошлогодним — результат налицо. Команда набирает очки, находится в верхней части таблицы и достаточно неплохо выглядит по игре.

ЦСКА серьёзно обновился. Клуб явно угадал с новыми иностранцами и показывает достаточно привлекательный футбол. Ну и качественную работу тренерского штаба нельзя не отметить», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке с 24 баллами в своём активе.