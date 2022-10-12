Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов назвал команды, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

12 Октября 2022 • 10:06 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о конкуренции в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По мнению эксперта, «Спартак» и ЦСКА способны навязать борьбу главному фавориту сезона «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Если сравнивать этот «Спартак» с прошлогодним — результат налицо. Команда набирает очки, находится в верхней части таблицы и достаточно неплохо выглядит по игре.

ЦСКА серьёзно обновился. Клуб явно угадал с новыми иностранцами и показывает достаточно привлекательный футбол. Ну и качественную работу тренерского штаба нельзя не отметить», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке с 24 баллами в своём активе.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Игорь Ледяхов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
10:18 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Мы порвём ЦСКА в предстоящем дерби!»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков ответил на вопрос о возвращении в «Пари НН»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов назвал команды, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
10:04 · Россия. Премьер-лига
Овчинников назвал тренера, который спасёт «Локомотив»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Просмотр матчей РПЛ - мазохизм»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «В Испании делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Сенников назвал человека, на котором лежит ответственность за провал «Локомотива»
07:18 · Россия. Премьер-лига
Батуренко: «Сёмин свободно потянет «Локомотив» в 75 лет»
07:12 · Россия. Премьер-лига
Алдонин сравнил Промеса и Карраскаля перед дерби
07:06 · Россия. Премьер-лига
Назван тренер, который готовит «Локомотив» к дерби с «Торпедо»
06:55 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал условия трансфера Алберто в «Коринтианс»
06:49 · Россия. Премьер-лига
Логашов назвал лучшего тренера для «Локомотива»
06:37 · Россия. Премьер-лига
Глебов назвал задачу «Ростова» на сезон
11 Октября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев - о матче ЦСКА - «Спартак»: «Это дерби, знаковое событие для обеих команд»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Чочиев - о Кокорине после тюрьмы: «Эмоции, как будто, пропали»
Все новости
Рекомендуем