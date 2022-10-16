Гендиректор «Зенита»: «Это не разгром, «Нижний» бился»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» подтвердил свой класс, забив три безответных мяча в ворота нижегородского «Пари НН».

События матча прокомментировал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев, который лестно оценил соперника, не согласившись с формулировкой «разгром».

- Матч был хороший и хочется отметить, что «Нижний» боролся до последней минуты, играл активно и старался выходить вперед. Хотя счет и 3:0, нельзя сказать, что это разгром. Тем более что после 3:0, как любят говорить тренеры, еще есть над чем работать, - цитирует Медведева ТАСС.

В следующем, четырнадцатом туре российского чемпионата питерский «Зенит» примет в домашнем матче серебряного призера прошлого сезона - «Сочи».