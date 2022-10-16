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Прогноз на матч «Пари НН» - «Зенит» от Бубнова

16 Октября 2022 • 13:26 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
Через 2 ч. 39 мин.

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Пари НН» и петербургским «Зенитом» в 13-м туре Премьер-лиги.

«0:2. «Зенит» будет иметь большое преимущество. Если здесь петербуржцы, как и во встрече с «Факелом», потеряют очки, то будут сами виноваты», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Текстовый онлайн-репортаж игры проведет Liveresult.ru.

Перед этим поединком «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Пари НН» занимает десятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Бубнов Пари НН
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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