Прогноз на матч «Пари НН» - «Зенит» от Бубнова

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Пари НН» и петербургским «Зенитом» в 13-м туре Премьер-лиги.

«0:2. «Зенит» будет иметь большое преимущество. Если здесь петербуржцы, как и во встрече с «Факелом», потеряют очки, то будут сами виноваты», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Текстовый онлайн-репортаж игры проведет Liveresult.ru.

Перед этим поединком «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Пари НН» занимает десятое место.