Клаудиньо: «Давно не забивал»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» подтвердил свой класс, забив три безответных мяча в ворота нижегородского «Пари НН». События матча прокомментировал автор второго гола гегемона - бразилец Клаудиньо.

- Рад, что победили, что забил гол. Команде нужно уходить в отрыв, поэтому важно побеждать в каждом матче. Давно я не забивал, долго ждал, поэтому так отпраздновал. Поблагодарил небеса за то, что мне помогают добиваться успеха, - заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, четырнадцатом туре российского чемпионата питерский «Зенит» примет в домашнем матче серебряного призера прошлого сезона - «Сочи».