Семак рассказал, как будет играть «Пари НН» против «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о следующем сопернике чемпиона России в рамках РПЛ, кем станет «Пари НН».

«Я думаю, «Пари НН» будет действовать агрессивно. Учитывая, что команда неплохо показывает себя в домашних матчах. Они, проигрывая, могут собраться и вернуться в игру. Есть отдельные исполнители. В этом плане команда очень крепкая», – заявил многократный чемпион России, чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс». Также главный тренер «сине-бело-голубых» отметил, что на гостевой поединок отправится оптимальный состав «Зенита».

Напомним, что команды встретятся в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток встречи 13 тура назначен на 16:30 по московскому времени.

