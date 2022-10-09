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Агент: Сутормин не нужен Семаку? Задайте этот вопрос тренеру

09 Октября 2022 • 15:10 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Александра Сутормина, высказался о ситуации своего клиента в клубе.

– Зимой Сергей Семак говорил, что ему нужен Сутормин. Теперь выходит, что нет? — вопрос Клюеву.

– Задайте этот вопрос Сергею Богдановичу, — заявил представитель игрока порталу «Спорт День за Днем».

Агент рассказал, что если ситуация с Суторминым не будет меняться в лучшую сторону, то предстоит диалог с руководством клуба, чтобы найти общее решение, которое всех устроит.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Алексей Сутормин Александр Клюев
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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