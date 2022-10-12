Валуев: «Хотелось бы видеть Малкома и Клаудиньо в сборной России»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о возможной натурализации бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что в случае получения российского гражданства легионеры смогут выступать за национальную сборную нашей страны.

«Малком и Клаудиньо — футболисты действительно высокого уровня. Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому, конечно, хотелось бы видеть их в нашей команде», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Малком провёл в составе «Зенита» 15 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. На счету его ровесника Клаудиньо один мяч и четыре передачи в 11 встречах. Отметим, что оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.