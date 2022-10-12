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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валуев: «Хотелось бы видеть Малкома и Клаудиньо в сборной России»

12 Октября 2022 • 11:04 Комментировать (1)
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о возможной натурализации бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что в случае получения российского гражданства легионеры смогут выступать за национальную сборную нашей страны.

«Малком и Клаудиньо — футболисты действительно высокого уровня. Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому, конечно, хотелось бы видеть их в нашей команде», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Малком провёл в составе «Зенита» 15 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. На счету его ровесника Клаудиньо один мяч и четыре передачи в 11 встречах. Отметим, что оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Николай Валуев Клаудиньо Малком Филипе
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Комментарии (1)
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Прям щас
12 Октября 2022 в 12:14
да, скоро ЧЕ и ЧМ, поэтому они очень пригодятся и надо предлагать каждому российский паспорт.
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