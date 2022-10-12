Агент Касабиев высказался о возможном уходе Алипа из «Зенита»

Сослан Касабиев, агент защитника «Зенита» Нуралы Алипа, поделился мнением о текущей ситуации игрока в клубе.

«Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ», — приводит слова Касабиева Metaratings.

Агент заявил, что любой футболист хочет быть игроком стартового состава, но Алип еще молодой, он готов бороться за это место. На него уже имеется спрос, поэтому он точно не останется без клуба, добавил представитель защитника.

В текущем сезоне 22-летний Алип принял участие в 6 матчах во всех турнирах.