«Зенит» повёл в Нижнем Новгороде после гола Кузяева

«Пари НН» справлялся с атаками «Зенита» на протяжении половины первого тайма. Коллектив Сергея Семака повел на 22-й минуте матча 13-го тура Премьер-лиги. Дуглас Сантос слева выполнил длинный пас на Вячеслава Караваева, который с правого угла штрафной выполнил сильный прострел, и Далер Кузяев здорово подставил ногу под этот мяч. Счёт открыт.

Если гости удержат победный результат, оторвутся от второго места в турнирной таблице до солидных восьми очков. «Пари НН» рискует проиграть третий матч из последних четырех. А всего в одном очке команды из зоны стыковых матчей.