Игонин считает, что «Зенит» может закончить чемпионат без поражений

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался после победы «сине-бело-голубых» над «Пари НН» (3:0).

«Разница в классе между командами была ощутима. Для «Зенита» такая ситуация была прогнозируема», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «сине-бело-голубые» способны пройти весь чемпионат без поражений, здесь все зависит только от мотивации команды, им тяжело настраиваться на игры, от которых мало что-то зависит.

При этом экс-игрок уверен, что интрига в Российской премьер-лиге еще жива, потому что санкт-петербургский клуб может терять очки там, где их терять не должен.