Семак прокомментировал отсутствие Вендела и Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- С каким настроением ваша команда приехала в Нижний Новгород после того, как вы потеряли очки в Воронеже?

- Ничего не изменилось, каждую игру готовимся для того, чтобы приехать и сыграть как можно лучше. От того, как мы будем играть, от уровня нашей игры, от реализации моментов зависит результат. Настроение рабочее, за небольшими исключениями все готовы играть.

- По какой причине сегодня в составе отсутствуют Вендел и Кассьерра?

- Здесь небольшие проблемы, серьезных повреждение нет, но после выезда и сложного вязкого поля есть определенные проблемы, поэтому не стали рисковать, поэтому Вендел и Кассьерра остались дома.