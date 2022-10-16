Равиль Измайлов: «Зенит» победил заслуженно»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» подтвердил свой класс, забив три безответных мяча в ворота нижегородского «Пари НН». События матча прокомментировал гендиректор нижегородцев Равиль Измайлов.

- «Зенит» показал превосходство в классе и заслуженно победил. Можно ли ему что-то противопоставить? Сложно, но можно. Хочу оценить свою команду - ребята действительно бились, во втором тайме брали инициативу, - заявил Измайлов, слова которого цитирует ТАСС.

В следующем, четырнадцатом туре российского чемпионата нижегородский «Пари НН» примет в домашнем матче «Краснодар», это случится 22 октября.