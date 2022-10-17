Четыре игрока «Зенита» - в символической сборной 13-го тура РПЛ

Эксперты статистического портала Whoscored сформировали символическую сборную 13-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом, по мнению аналитиков, стал защитник петербургского «Зенита» Дуглас, получивший оценку 8,6. В гостевом матче с «Пари НН» (3:0) бразильский легионер отметился голевой передачей.

В число 11 лучших игроков тура включены четыре представителя «Зенита», три футболиста «Локомотива», двое из «Оренбурга» и по одному – из «Химок» и ЦСКА.

Сборная 13-го тура РПЛ: Гудиев («Химки»), Дуглас («Зенит»), Гойкович («Оренбург»), Кузьмичёв («Локомотив»), Ненахов («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Карпукас («Локомотив»), Кузяев («Зенит»), Малком («Зенит»), Чалов (ЦСКА), Мансилья («Оренбург»).

После 13 туров лидирует «Зенит», вторым идет «Спартак», а топ-3 замыкает ЦСКА.