Александр Кержаков ответил на вопрос о возвращении в «Пари НН»

Экс-наставник «Пари НН» Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб из Нижнего Новгорода.

«Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово «если», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

В настоящий момент «Пари НН» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 13 набранных баллов.

Ближайший поединок команда проведет на своем домашнем стадионе против петербургского «Зенита». Матч 13-го тура Премьер-лиги состоится в воскресенье, 16 октября.