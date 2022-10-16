В «Пари НН» прокомментировали информацию о согласовании трудового договора между Галактионовым и «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Пари НН» Сергей Козунов ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера команды Михаила Галактионова в «Локомотив». Ранее сообщалось, что наставник нижегородского клуба согласовал трехлетнее трудовое соглашение с «железнодорожниками».
«Он сегодня на матче, как это может быть правдой? Я удивлен и ничего не могу сказать по этой информации», — приводит слова Козунова Metaratings.
На данный момент «Пари НН» принимает на своем поле «Зенит» в рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.
Надолго ли?)
ТРЕНЕРЫ «ЛОКОМОТИВ»
2011-2022
1. Жозе Коусейру
2. Славен Билич
3. Леонид Кучук
4. Игорь Черевченко
5. Миодраг Божович
6. Игорь Черевченко
7. Олег Пашинин
8. Юрий Семин
9. Марко Николич
10. Маркус Гисдоль
11. Дмитрий Лоськов
12. Заур Хапов
13. Йозеф Циннбауэр
Бан пользователя