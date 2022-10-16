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В «Пари НН» прокомментировали информацию о согласовании трудового договора между Галактионовым и «Локомотивом»

16 Октября 2022 • 16:58 Комментировать (1)
Пари НН
0:3
Зенит
2-й тайм

Глава пресс-службы «Пари НН» Сергей Козунов ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера команды Михаила Галактионова в «Локомотив». Ранее сообщалось, что наставник нижегородского клуба согласовал трехлетнее трудовое соглашение с «железнодорожниками».

«Он сегодня на матче, как это может быть правдой? Я удивлен и ничего не могу сказать по этой информации», — приводит слова Козунова Metaratings.

На данный момент «Пари НН» принимает на своем поле «Зенит» в рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Козунов Михаил Галактионов Пари НН
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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rac531
16 Октября 2022 в 17:18
БЫТЬ ЕМУ ЧЕТЫРНАДЦАТЫМ)
Надолго ли?)

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