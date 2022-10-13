Гендиректор «Кайрата» рассказал об интересе других клубов к Алипу

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов ответил на вопрос о будущем защитника Нуралы Алипа, который находится в аренде в «Зените».

«Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу», — приводит слова Есимова Sport 24.

Представитель клуба добавил, что только после решения «сине-бело-голубых» «Кайрат» будет рассматривать предложения от других клубов.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что 22-летний футболист в предстоящее трансферное окно может перейти в «Оренбург» на правах аренды.