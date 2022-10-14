​Потенциальному тренеру «Пари НН» пришла повестка из военкомата

Кирилл Новиков может сменить Михаила Галактионова на должности главного тренера «Пари НН», если последний переберётся в «Локомотив». Как стало известно телеграм-каналу «Инсайды от Карпа», Новикову пришла повестка из военкомата. По данным источника, повестка пришла по месту прописки тренера в Москве.

В настоящий момент Кирилл Новиков возглавляет «Нефтехимик», который выступает в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России.

Ранее появилась информация о том, что приглашение на тренерский мостик Кирилла Новикова может обойтись «Пари НН» в 3 миллиона рублей.