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Генич: Не согласен, что Бакаев — разочарование сезона

12 Октября 2022 • 18:56 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев не стал разочарованием сезона. Ему нужно время, чтобы отвоевать место в сыгранной команде», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, если бы Бакаев перешел в «Ростов», то мог бы стать там игроком стартового состава, а «Динамо» он бы не пригодился, потому что у них много своих атакующих футболистов.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 14 встречах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Динамо Москва Константин Генич Зелимхан Бакаев
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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