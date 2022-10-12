Генич: Не согласен, что Бакаев — разочарование сезона

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев не стал разочарованием сезона. Ему нужно время, чтобы отвоевать место в сыгранной команде», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, если бы Бакаев перешел в «Ростов», то мог бы стать там игроком стартового состава, а «Динамо» он бы не пригодился, потому что у них много своих атакующих футболистов.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 14 встречах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.