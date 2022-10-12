Агент Мантуана отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Зенит» на постоянной основе

Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал новость о том, что его клиент может войти в сделку по обмену нападающего петербуржцев Юри Алберто в «Коринтианс».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может отпустить бразильского форварда в «Коринтианс» на постоянной основе в обмен на защитника Роберта Ренана и самого Мантуана, который выступает за «сине-бело-голубых» на правах аренды.

«Я впервые слышу о том, что «Зенит» хочет подписать Густаво Мантуана и ещё одного футболиста «Коринтианса» в обмен на Юри Алберто. Извините, мне сложно комментировать эту информацию», — приводит слова Гарсии Metaratings.

В нынешнем сезоне 21-летний Мантуан провёл за «Зенит» 10 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. На счету его ровесника Алберто восемь забитых голов и одна передача в 20 играх за «Коринтианс».