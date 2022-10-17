Ловрен рассказал, что для него значит роль капитана «Зенита»

Хорватский защитник Деян Ловрен поведал о своей роли капитана в петербургском «Зените».

«Капитанство в «Зените» значит для меня очень многое. Приятно, что мне доверяют эту роль. Уважаю решение тренера, испытываю большую благодарность к партнёрам по команде», - приводит слова футболиста сайт телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 33-летний защитник провел 12 матчей, отметившись голом и результативной передачей.

«Зенит» в последнем поединке разгромил на выезде «Пари НН» со счетом 3:0. После 13 туров подопечные Сергея Семака с 33 очками уверенно лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.