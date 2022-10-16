Хомуха: «Зениту» будет тяжело взламывать оборону «Пари НН»

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ «Пари НН» - «Зенит».

«Нижегородцы играют в оборонительный футбол, с тремя центральными защитниками. «Зениту» будет тяжело взламывать такую оборону. Разгрома ждать не стоит», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Тренер заявил, что у «сине-бело-голубых» всегда возникают проблемы, если они недооценивают своего соперника, но в этой встрече, наверное, «Зенит» одержит победу.

«Пари НН» примет санкт-петербургский клуб на своем поле сегодня, 16 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.