«Пари НН» пока не ищет замену Галактионову

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о возможном уходе главного тренера команды Михаила Галактионова. Ранее сообщалось, что 38-летний специалист может перейти на аналогичную должность в «Локомотив».

По словам Кудряшова, нижегородский клуб пока не начинал искать замену для своего нынешнего тренера.

«Пока никаких переговоров ни с кем мы не ведём и не вели. У нас есть действующий специалист, поэтому некорректно с нашей стороны вести переговоры с другими тренерами», — цитирует Кудряшова Sport24.

Напомним, Галактионов возглавил нижегородцев минувшим летом, сменив на этом посту Александра Кержакова. В 12 проведённых матчах «Пари НН» набрал 13 очков и расположился на 10-м месте турнирной таблицы чемпионата России. Свой следующий матч команда Галактионова проведёт сегодня, 16 октября, против лидера турнира «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.