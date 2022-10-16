Клаудиньо забил второй гол в матче с «Пари НН»

«Зенит» сделал второй шаг к победе над «Пари НН» в матче 13-го тура Премьер-лиги. Перед уходом команда на перерыв коллектив Сергея Семака удвоил свой перевес. Снова активная фаза голевой атаки началась с Дугласа Сантоса, который в очередной раз с левого фланга доставил мяч на дальнюю часть поля, Клаудиньо взял игру на себя, оставил ни с чем пару соперников и мощно пробил по воротам нижегородцев.

Напомним, что на 22-й минуте счет был открыт после удара Далера Кузяева.

«Зенит» на восемь очков отрывается от ближайших преследователей.