Караваев: «Постучали и забыли»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» подтвердил свой класс, забив три безответных мяча в ворота нижегородского «Пари НН». События матча прокомментировал защитник питерского клуба - Вячеслав Караваев. Он рад победе, но призвал партнеров профессионально отнестись к ней и начать подготовку к следующему матчу.

- Любая победа — это положительные эмоции. Но постучали и забыли — готовимся к следующему матчу, - заявил Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, четырнадцатом туре российского чемпионата питерский «Зенит» примет в домашнем матче серебряного призера прошлого сезона - «Сочи».