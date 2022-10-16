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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев: «Постучали и забыли»

16 Октября 2022 • 20:22 Комментировать
Пари НН
0:3
Зенит
окончен

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» подтвердил свой класс, забив три безответных мяча в ворота нижегородского «Пари НН». События матча прокомментировал защитник питерского клуба - Вячеслав Караваев. Он рад победе, но призвал партнеров профессионально отнестись к ней и начать подготовку к следующему матчу.

- Любая победа — это положительные эмоции. Но постучали и забыли — готовимся к следующему матчу, - заявил Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, четырнадцатом туре российского чемпионата питерский «Зенит» примет в домашнем матче серебряного призера прошлого сезона - «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев Пари НН
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