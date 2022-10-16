Джикия: «Первый гол ЦСКА - на совести арбитра»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры.

А вот полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сокрушается из-за эпизода с первым голом в ворота своего клуба - он считает, что соперник сыграл без соблюдения правил честной игры. Схожего мнения придерживается и Георгий Джикия, защитник красно-белых - он заявил, что первый гол ЦСКА на совести арбитра.

- Первый гол Чалова? Вы сами видели, остальное пусть будет на совести судьи. Повтор не смотрел. Не знаю, правильно или нет был засчитан мяч, но так продолжилась игра, - заявил Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».