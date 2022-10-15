Симонян оценил расклад сил в матче ЦСКА - «Спартак»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Никита Симонян высказался о матче 13-го тура Премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «красно-белых» на «ВЭБ Арене».

«Матч равных соперников. И в той, и в другой команде футболисты высокого уровня. Обе команды будут стремиться к победе, особенно ЦСКА, так как они являются хозяевами», - передает слова Симоняна ТАСС.

Столичное дерби пройдет в воскресенье, 16 октября.

Перед этим поединком ЦСКА с 24 набранными баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартака» с 25 очками располагается на третьей позиции.