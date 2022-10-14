​Экс-президент РПЛ Хачатурянц оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в дерби

Ашот Хачатурянц, который ранее занимал должность президента Российской премьер-лиги, сказал несколько слов о предстоящем главном дерби Москвы.

«В последних играх «Спартак» показал, что он на хорошем ходу. Так же как и ЦСКА. Шансы команд оцениваю 50 на 50», - сказал Хачатурянц, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

ЦСКА и «Спартак» проведут матч тринадцатого тура чемпионата России в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После двенадцати туров «Спартак» в таблице Премьер-лиги идёт третьим, а ЦСКА – четвёртым. Между командами всего лишь один балл.