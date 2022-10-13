Газзаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»

Легендарный российский тренер Валерий Георгиевич Газзаев поделился ожиданиями от поединка Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком».

«Матч ЦСКА — «Спартак» — дерби всероссийского масштаба. Так было всегда. Естественно, готовятся к этому матчу все: игроки, команды, журналисты и болельщики. Игра будет интересной и с полным стадионом зрителей. Надеемся, матч пройдет на самом высоком исполнительском мастерстве», — приводит слова бывшего наставника «армейцев» издание Sport24. Также Газзаев отметил, что будет поддерживать ЦСКА в этом «дерби всея Руси».

Напомним, что первое в этом сезоне противостояние «армейцев» и «красно-белых» пройдёт в воскресенье, 16 октября, на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток судьи назначен на 20:00 по московскому времени.

