Бышовец раскритиковал работу судей в дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о работе судей на матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Наши судьи меня просто удивляют. Это какой-то дальтонизм. Что они видят, я не понимаю? Желтый цвет для них - красный и наоборот. А ВАР у нас уже давно не работает без «навара», — заявил Бышовец «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Сергей Карасёв не смог удержать игру под контролем, отдельные эпизоды требовали определенных решений для ограничения грубости, из-за которой игроки могли получить травмы.

Напомним, столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» завершилось ничейным результатом 2:2.