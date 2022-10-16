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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мележиков — о матче с ЦСКА: «Жду от игроков полной самоотдачи»

16 Октября 2022 • 19:38 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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Через 0 ч. 0 мин.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался в преддверии дерби с ЦСКА.

«Жду от игроков полной самоотдачи и борьбы за каждый сантиметр. Победы? Победы все ожидают», — передает слова Мележикова «Чемпионат».

ЦСКА примет на своем поле «Спартак» в рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги, встреча состоится сегодня, 16 октября, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. За подробной прямой текстовой трансляцией можно будет следить на портале LiveResult.

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвертые, имея на один балл меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Мележиков
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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