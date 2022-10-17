Федун оценил работу судей в дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе судей на вчерашнем поединке между «красно-белыми» и ЦСКА. Дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось вничью со счетом 2:2.

«Все нормально. Единственное, показалось, что в конце судья просто устал и стал пропускать моменты. Это вопросы к его физической готовности. Предвзятости никакой не было», - передает слова Федуна «Спорт-экспресс».

Благодаря набранному очку «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице, обогнав «Ростов». Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.