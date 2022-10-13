Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов рассказал, чем будет заниматься в «Спартаке»

13 Октября 2022 • 17:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.65 2 3.15
16.10 20:00

Менеджер по игрокам «Спартака» в аренде Никита Баженов рассказал о своих обязанностях.

«Я буду летать, встречаться, чтобы оказать помощь, уделять внимание тем, кто в аренде. Жизнь футбольная такая, что сегодня ты здесь, а завтра там», — заявил Баженов «Чемпионату».

Функционер считает, очень важно донести игрокам о том, что клуб за ними следит, это важная функция. По словам Баженова, для него честь попасть на такую должность.

Сегодня, 13 октября, «Спартак» официально представил Баженова менеджером по игрокам, которые находятся в аренде.

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:15 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Кайрата» рассказал об интересе других клубов к Алипу
18:04 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «В матчах с аутсайдерами в последнее время «Динамо» играет очень неудачно»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Юран: У Давыдова было запредельное желание вернуться в футбол
17:47 · Россия. Премьер-лига
Уткин — о назначении Талалаева: Теперь «Торпедо» не вылетит в Первую лигу
17:46 · Россия. Премьер-лига
Летучая мышь Нахалёнок – новый талисман «Ростова»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал, чем будет заниматься в «Спартаке»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал о переговорах со спортивным директором «Спартака» Эшуортом
17:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро Габриэла сообщил, останется ли игрок в «Локомотиве»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов уверен, что Галактионов способен спасти сезон для «Локомотива» 1
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Забавное видео с первой тренировки Талалаева в «Торпедо» видео
16:47 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Никто не знает, получится ли у Галактионова в «Локомотиве» 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Локомотив» должен вернуть Сёмина
16:24 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что Йоканович близок к увольнению из «Динамо»
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Баженов прокомментировал возвращение в «Спартак» 1
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Баженов получил должность в «Спартаке» официально
Все новости
Рекомендуем