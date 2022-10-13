Баженов рассказал, чем будет заниматься в «Спартаке»

Менеджер по игрокам «Спартака» в аренде Никита Баженов рассказал о своих обязанностях.

«Я буду летать, встречаться, чтобы оказать помощь, уделять внимание тем, кто в аренде. Жизнь футбольная такая, что сегодня ты здесь, а завтра там», — заявил Баженов «Чемпионату».

Функционер считает, очень важно донести игрокам о том, что клуб за ними следит, это важная функция. По словам Баженова, для него честь попасть на такую должность.

Сегодня, 13 октября, «Спартак» официально представил Баженова менеджером по игрокам, которые находятся в аренде.

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.