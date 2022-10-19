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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов рассказал, мог ли Акинфеев спасти ЦСКА после удара Зиньковского

19 Октября 2022 • 10:37 Комментировать (4)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о шансах голкипера ЦСКА Игоря Акифеева спасти свою команду в эпизоде с ударом полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в недавнем дерби. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Вины Игоря нет. Ни один вратарь не сумел бы здесь спасти команду. Антон нанес удар точно по центру мяча, придав ему абсолютно непредсказуемую траекторию полета, - передает слова Титова издание «Спорт-экспресс».

После дерби «Спартак» с 26 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА, имея на очко меньше, располагается на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Егор Титов Антон Зиньковский
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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sierge
19 Октября 2022 в 11:14
Удар похож на гол Повара на ЧМ18 в ворота Аргентины - это из области баллистики прямо)
Cruyff
19 Октября 2022 в 10:52
Титов такой удар с лихвой бы отбил Куртуа или Нойер или Доннарума, но Титов таких не знает
Cruyff
19 Октября 2022 в 10:50
откуда ты знаешь как он пробил и именно по центру мяча ну всё теперь Зиньковского будут расхваливать год а что тут такого забил гол а потом его и не видно он и в Самаре забивал но то было в Крыльях а теперь в Спартаке и поэтому его так расхваливают
Юбор
19 Октября 2022 в 10:49
Для Акинфеева почти каждый дальний удар - неберущийся, поскольку он не прыгает за мячом, а тянется, плюс низкий для вратаря рост.
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