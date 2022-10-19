Титов рассказал, мог ли Акинфеев спасти ЦСКА после удара Зиньковского

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о шансах голкипера ЦСКА Игоря Акифеева спасти свою команду в эпизоде с ударом полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в недавнем дерби. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Вины Игоря нет. Ни один вратарь не сумел бы здесь спасти команду. Антон нанес удар точно по центру мяча, придав ему абсолютно непредсказуемую траекторию полета, - передает слова Титова издание «Спорт-экспресс».

После дерби «Спартак» с 26 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА, имея на очко меньше, располагается на третьей позиции.