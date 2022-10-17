Литвинов: «Чувствую себя не очень»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своем самочувствии после поединка с ЦСКА в 13-м туре Российской премьер-лиги. Московское дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

«Чувствую себя не очень. Надеюсь, что завтра поеду на МРТ», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Руслан был заменен в перерыве встречи. Вместо него на поле появился Антон Зиньковский, который отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний Литвинов провел 12 поединков, забил один гол и получил две желтые карточки.

После вчерашнего матча «Спартак» поднялся на второе место в таблице РПЛ.