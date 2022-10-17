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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Чувствую себя не очень»

17 Октября 2022 • 11:25 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своем самочувствии после поединка с ЦСКА в 13-м туре Российской премьер-лиги. Московское дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

«Чувствую себя не очень. Надеюсь, что завтра поеду на МРТ», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Руслан был заменен в перерыве встречи. Вместо него на поле появился Антон Зиньковский, который отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний Литвинов провел 12 поединков, забил один гол и получил две желтые карточки.

После вчерашнего матча «Спартак» поднялся на второе место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Руслан Литвинов
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