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Глеб: ЦСКА – «Спартак»? Я буду смотреть «Реал» – «Барселона»

16 Октября 2022 • 15:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 0 ч. 58 мин.

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб ответил на вопрос о предстоящих матчах ЦСКА – «Спартак» и «Реал» – «Барселона».

«ЦСКА — «Спартак» интереснее «эль класико»? У каждого свое мнение, не буду утверждать или спорить. Я с удовольствием буду смотреть матч «Реала» с «Барселоной». Кто-то, может, будет смотреть дерби», — цитирует слова бывшего полузащитника каталонского клуба Metaratings.

Отметим, что оба матча пройдут сегодня, 16 октября. Испанское «эль класико» между мадридским «Реалом» и «Барселоной» начнется в 17:15 по московскому времени, а столичное дерби ЦСКА – «Спартак» стартует в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва ЦСКА Москва Барселона Александр Глеб
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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