Акинфеев даёт советы по поводу песен солисту группы «Руки Вверх!» Жукову

Солист популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков является близким другом голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Жуков признался, что даже советуется с Акинфеевым по поводу песен.

«Решение о выпуске той или иной песни я принимаю только после того, как Игорь скажет, выстрелит она или нет», - высказался Жуков в интервью для пресс-службы ЦСКА.

По словам Жукова, когда у него появляются какие-то наработки новой песни, он отправляет их Акинфееву и просит, чтобы тот послушал в автомобиле, когда будет один.

«При этом он еще и даёт советы - предыдущая была лучше, а в этой не хватает вот этого», - поделился певец.

В воскресенье ЦСКА проведёт домашнее дерби против «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

На текущий момент ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.