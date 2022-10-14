Маслов назвал причины победной серии «Спартака»

Футболист столичного «Спартака» Павел Маслов назвал причины успешной серии «красно-белых» в последних поединках.

«Классно, что отдал голевую в матче с «Крыльями». Очень рад, что у команды такая победная серия. Почему так? Пропускаем меньше и забиваем больше. Реально ли побороться с «Зенитом»? Будем идти от игры к игре», – заявил защитник московского коллектива в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в рамках всех состязаний подопечные Гильермо Абаскаля выиграли последние пять встреч. Следующим испытанием для «Спартака» станет «дерби всея Руси» против ЦСКА, которое пройдёт 16 октября на стадионе «армейцев».

