​Генич поделился прогнозом на дерби ЦСКА – «Спартак»

В воскресенье вечером вся футбольная Россия будет следить за московским дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках тринадцатого тура Премьер-лиги. Известный комментатор Константин Генич поделился своим прогнозом на эту битву.

«Это первое дерби для Абаскаля, для Федотова. Думаю, что будет весело. Обе команды забьют», - высказался Генич, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России (25 очков), а ЦСКА – четвёртое (24 очка). На вершине же располагается «Зенит» (30 очков), который завоёвывал титул в каждом из четырёх предыдущих сезонов.