Зобнин: «Бог судья правому защитнику ЦСКА»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры.

А вот полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сокрушается из-за эпизода с первым голом в ворота своего клуба - он считает, что соперник сыграл без соблюдения правил честной игры.

- Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит, поднял руки вверх, как сказать, фейр‑плей, да? Понятно, что это дерби, но в моем понятии, человеческие отношения должны быть на первом месте. Возможно, нужно было чуть раньше выбить мяч в аут. К сожалению, правый защитник ЦСКА поступил иначе. Но бог ему судья., - заявил Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» сразится в домашнем матче с «Химками», это случится 23 октября.