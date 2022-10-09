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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев рассказал о своей цели в РПЛ

09 Октября 2022 • 18:23 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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16.10 20:00

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев поделился информацией о целях в текущем сезоне.

«Хочу ли стать лучшим игроком года? Не знаю, я такой цели себе не ставлю. Дай бог. Личной цели нет. Есть цель, чтобы «Спартак» набирал в матчах по три очка», — передает слова Соболева Sport 24.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» одолели «Крылья Советов» с крупным счетом 5:2. Соболев отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 8 забитых мячей и 5 результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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