Бушманов: «Промес — лучший игрок «Спартака»

Российский тренер Евгений Бушманов оценил игру нападающего «Спартака» Куинси Промеса.

«Согласен с мнением болельщиков, что Промес — лучший игрок «Спартака». Думаю, в этом сезоне Промес играет даже лучше, чем в прошлом», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Специалист считает, что у Промеса очень хорошая реализация, у него видны лидерские качества, хочется, чтобы это продолжалось.

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок получил награду «Золой кабан», он был признан лучшим футболистом прошлого сезона в составе «Спартака» по мнению болельщиков.

В нынешнем сезоне Промес забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 16 матчах во всех турнирах.