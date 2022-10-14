Боярский назвал фаворита матча ЦСКА - «Спартак»

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от поединка между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Спартак» в этом сезоне интереснее. «Красно-белые» - фавориты в данном противостоянии. Они стали намного лучше играть, поэтому я отдам предпочтение «Спартаку», - приводит слова артиста издание «Спорт-экспресс».

Московское дерби пройдет в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

После 12 туров Премьер-лиги «Спартак» идет на третьем месте, а «армейцы» располагаются на четвертой строчке.