Жуков: «После смены руководства «Спартак» стал играть лучше, веселее, виден прогресс»

Первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков высказал своё мнение о том, способен ли московский «Спартак» составить конкуренцию петербургскому «Зениту».

«После смены руководства «Спартак» стал играть лучше, веселее, виден прогресс. И тренерская работа в этом не на последнем месте», - приводит слова Жукова ТАСС.

Политик отметил, что «красно-белые» уже одерживали верх над «сине-бело-голубыми» по ходу текущего сезона, однако сказал, что если смотреть на составы команд, то столичный клуб едва ли способен составить конкуренцию команде с берегов Невы. Но у «гладиаторов» есть энтузиазм и желание бороться, что всё же может сказаться на ходе противостояния.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» является лидером лиги.