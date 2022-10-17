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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зайнутдинов рассказал, чего не хватило ЦСКА в матче со «Спартаком»

17 Октября 2022 • 10:25 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал, чего не хватило «армейцам» в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2), чтобы победить.

Футболист выразил сожаление в связи с тем, что ЦСКА не удалось реализовать несколько отличных моментов у ворот соперника.

«У нас последние матчи, наверное, три — четыре, бывает очень много моментов, но не знаю, почему не получается забивать. Хладнокровия немного не хватает нашей команде, я думаю», — приводит слова Зайнутдинова «Матч ТВ».

Кроме того, 24-летний игрок признался, что уже привык играть на позиции центрального защитника. Напомним, что при новом главном тренере Владимире Федотове Зайнутдинов действует преимущественно на этой позиции.

После этого результата ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. Свой следующий матч подопечные Федотова проведут 23 октября против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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