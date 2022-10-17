Масалитин высказался о судействе в матче ЦСКА – «Спартак»

Экс-футболист столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о судействе в матче «армейцев» против «Спартака».

«Судейство не было предвзятым, судил то, что мог. Карасёв не стал ломать игру удалениями, так что вполне заслуженная ничья. Кто-то доволен, кто-то нет. Эмоции били через край, искры были на трибунах и после матча», – заявил бывший игрок ЦСКА в интервью «Чемпионату». По его мнению, бригада Карасёва не испортила ход поединка своими решениями, несмотря на непоказанную красную карточку Даниилу Хлусевичу за стык с Хорхе Карраскалем.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» сыграли яркий матч, закончившийся со счётом 2:2. Оба клуба вошли в тройку лидеров в таблице Российской премьер-лиги.

