Алдонин считает, что Абаскаль заслужил наказание

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на одну игру из-за его конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым по ходу матча 13-го тура РПЛ.

По мнению Алдонина, испанец спровоцировал Федотова, за что и понёс заслуженное наказание. Ранее Абаскаль заявил, что не согласен с таким решением КДК.

«Абаскаль позволил себе выступать и жестикулировать в адрес другого тренера. Мне кажется, что должно быть определённое уважение, а не прыгать и скакать вокруг. Он демонстративно показывал своё неудовольствие. Поэтому думаю, что он понёс законное наказание», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 23 октября против «Химок». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.